Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В третьем районе Челябинской области введен режим ЧС из-за паводка

В третьем районе Челябинской области введен режим ЧС из-за паводка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о Нагайбакском районе.

«Сегодня, 5 апреля, состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. После обсуждения положения в населенных пунктах принято решение о введении режима ЧС в Нагайбакском районе. Соответствующее постановление подписал глава муниципального образования Егор Тимофеев», — говорится в комментарии.

Там отметили, что заблаговременно была создана комиссия по ЧС, она будет определять размер ущерба, нанесенного владельцам домовладений в результате подтоплений.

«Для компенсации ущерба в дом приходит комиссия уже после спада воды, чтобы полностью обследовать жилище», — отметили власти.

Ранее сообщалось, что в регионе режим ЧС введен в Варненском и Брединском районах, режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах, а также в Миассе.

По данным на 13 часов пятницы, на особом контроле остаются шесть населенных пунктов: село Варна, поселки Бреды, Переселенческий, Наследницкий, Новый Урал и село Фершампенуаз.

МЧС