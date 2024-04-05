В третьем районе Челябинской области введен режим ЧС из-за паводка

Речь идет о Нагайбакском районе.
«Сегодня, 5 апреля, состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. После обсуждения положения в населенных пунктах принято решение о введении режима ЧС в Нагайбакском районе. Соответствующее постановление подписал глава муниципального образования Егор Тимофеев», — говорится в комментарии.
Там отметили, что заблаговременно была создана комиссия по ЧС, она будет определять размер ущерба, нанесенного владельцам домовладений в результате подтоплений.
«Для компенсации ущерба в дом приходит комиссия уже после спада воды, чтобы полностью обследовать жилище», — отметили власти.
Ранее сообщалось, что в регионе режим ЧС введен в Варненском и Брединском районах, режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах, а также в Миассе.
По данным на 13 часов пятницы, на особом контроле остаются шесть населенных пунктов: село Варна, поселки Бреды, Переселенческий, Наследницкий, Новый Урал и село Фершампенуаз.