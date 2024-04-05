Юрий Шалабаев рассказал, что значит быть мэром

О сложностях такой работы он поделился в прямом эфире МедиаТока 5 апреля.
По его словам, быть мэром не просто. Приходится работать круглые сутки и постоянно быть «на связи».
«Трудно. Работа не разделяется на отдых и не отдых, 24/7 работаешь. Город же не перестает жить, жизнедеятельность идет в постоянном режиме. Кроме того, работа главы города — это работа прежде всего с людьми, с командой, партнерами и жителями. У всех разное мнение, и оно не всегда совпадает с тем, что думаю я или большинство жителей города. Всегда присутствует критика: иногда объективная, иногда — не очень».
Однако в такой работе есть и свои преимущества. Одно из них — это личный вклад в развитие города.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Глеб Никитин поддержал пострадавшего губернатора Мурманской области Чибиса.