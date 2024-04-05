Юрий Шалабаев рассказал, что значит быть мэром

«Трудно. Работа не разделяется на отдых и не отдых, 24/7 работаешь. Город же не перестает жить, жизнедеятельность идет в постоянном режиме. Кроме того, работа главы города — это работа прежде всего с людьми, с командой, партнерами и жителями. У всех разное мнение, и оно не всегда совпадает с тем, что думаю я или большинство жителей города. Всегда присутствует критика: иногда объективная, иногда — не очень».