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Юрий Шалабаев рассказал, что значит быть мэром

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о работе на своем посту.

Источник: Нижегородская правда

О сложностях такой работы он поделился в прямом эфире МедиаТока 5 апреля.

По его словам, быть мэром не просто. Приходится работать круглые сутки и постоянно быть «на связи».

«Трудно. Работа не разделяется на отдых и не отдых, 24/7 работаешь. Город же не перестает жить, жизнедеятельность идет в постоянном режиме. Кроме того, работа главы города — это работа прежде всего с людьми, с командой, партнерами и жителями. У всех разное мнение, и оно не всегда совпадает с тем, что думаю я или большинство жителей города. Всегда присутствует критика: иногда объективная, иногда — не очень».

рассказал Юрий Шалабаев

Однако в такой работе есть и свои преимущества. Одно из них — это личный вклад в развитие города.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Глеб Никитин поддержал пострадавшего губернатора Мурманской области Чибиса.