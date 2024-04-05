Строительство Витебской развязки закроет въезд на ЗСД 6 апреля

В Петербурге продолжается строительство Витебской развязки. В связи с этим водителей предупредили о предстоящих дорожных ограничениях. О подробностях сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС).
— Так, с 00:00 до 07:00 6 апреля и с 00:00 до 07:00 7 апреля будет закрыт для движения въезд на Западный скоростной диаметр с Благодатной улицы в сторону Кольцевой автодороги на юге, — уточнили в организации.
Кроме того, в городе на Неве также продолжаются работы по возведению Шкиперской развязки. Из-за этого движение транспорта ограничат по крайней правой полосе.
— С 09:00 6 апреля до 20:00 7 апреля и с 09:00 13 апреля до 20:00 14 апреля при движении в Южном направлении, — добавили в организации.
На время работ на магистрали установят специальные информационные щиты и дорожные знаки. Водителей призвали проявлять внимательность, соблюдать скоростной режим и заранее планировать свой маршрут.
Напомним, движение транспорта ограничат сразу в шести районах Петербурга с 6 апреля. Рабочие будут ремонтировать трамвайные пути, дороги и восстанавливать тепловые сети.