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Башкирские ученые рассказали о сенсационных находках в Подымалово и Нефтекамске

Башкирские ученые рассказали о Подымаловском селище, благодаря которому совершен целый ряд интересных открытий. На этом уникальном производственном комплексе золотоордынского времени выявили яркие археологические находки, которые введены в научный оборот.

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Об этом в пятницу шла речь на пресс-конференции в агентстве «Башинформ», где выступили ученые Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.

— Эти артефакты найдены на Подымаловском селище под Уфой. Представлены фрагменты посуды — она импортная, здесь не изготавливалась. В основном такую достаточно статусную, дорогую посуду изготавливали в городах нижнего Поволжья и городах Сирии, Египта. Кроме чаш, были выявлены фрагменты гюльабданов — это очень дорогая посуда, которая была предназначена, чтобы туда наливали розовую воду и смачивали перед едой руки. Такой посудой пользовались богатые люди, — пояснил старший научный сотрудник отдела археологического наследия Южного Урала Айнур Тузбеков.

Кроме этого, на селище обнаружили изделия из кости. Например, завершенное изделие — Всадник на вздыбленном коне. Самое интересное, что изделие несколько раз переделывалось, пересверливалось — что говорит о том, что данные изделия изготавливались непосредственно под Уфой. Были мастера, которые занимались изготовлением таких дорогих предметов, модных для степи.

Ученый отметил, что изделие подробно изучалось под микроскопом. Голова и руки гипетрофированы, но не просто так, а потому что мастер хотел изобразить монгольского воина с латами и шлемом, с мечом, другими элементами вооружения. В селище было найдено и вооружение. Также на селище были найдены шарики, кости, которыми играли люди во время азартных игр.

— Если до исследования этого селища было мнение, что на территории Южного Урала жили полукочевые племена, которые летом жили в поймах рек, а зимой переезжали на зимовки, то данный объект дает нам утверждать, что население занималось не только полукочевым скотоводством, но и ремесленным производством. А наличие большого для нашего региона количества импортной посуды свидетельствует о том, что у населения были достаточно тесные торговые связи. Вектор торговых связей был в основном южный — это Средняя Азия, Нижнее Поволжье, также активно торговали с Булгаром, Биляром и т. д. По датировке это середина 14 века, — отметил Айнур Тузбеков.

Активно взаимодействуя с биологами, геологами, археологи установили, что нашли кости ястреба и сокола. Это говорит о том, что здесь занимались разведением ловчих птиц для охоты. Это свежее открытие, которое находится еще в процессе исследования.

Все найденные артефакты жители республики и гости могут увидеть в музее археологии и этнографии.

Ученые также рассказали, что продолжается развитие нового для археологии Башкортостана научного направления — «археология Нового времени». Впервые введен в широкий научный оборот археологический материал из культурного слоя крепостей и городов XVIII—XIX вв. — Табынская, Ельдяцкая, Уфа, Солеварный городок; некрополей — Старо-Ивановское кладбище в Уфе; башкирских аулов — Азнаевское поселение (Ишимбайский район Республики Башкортостан); заводов Илдианский завод (XVIII-XIX вв.).

На основе полученных данных создаются проекты музеефикации ряда объектов Нового времени, которые могут стать новыми точками для развития научно-образовательного туризма в регионе и позволят значительно расширить рекреационную зону городов и поселков Республики Башкортостан.

— До наших исследований не было известно ни одного памятника на территории Нефтекамска. А мы внутри города Нефтекамска обнаружили целый завод — Илдианский. Это говорит о том, что Нефтекамск ведет свою историю не с 50−60 годов прошлого века, а уже в древности там существовала промышленность, работали заводчане. Эти исследования позволяют нам расширить рекреационную зону промышленного города, тропу здоровья и наполнить ее историческим смыслом, — поделился ученый.

По словам ученого, первое поселение на территории города было 6,5 тысячи лет назад, в период неолита. Все эти открытия позволят активно развивать на севере республики туризм.

В рамках реализации проекта Евразийского музея кочевых цивилизаций специалисты продолжают изучать уникальный для Башкортостана объект археологического наследия — селище Подымалово-1. Ранее «Башинформ» сообщал, что на археологической карте Башкирии появились селища эпохи средневековья и что в Башкирии начались раскопки средневекового селища Подымалово-1.

археология