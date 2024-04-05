Башкирские ученые рассказали о сенсационных находках в Подымалово и Нефтекамске

Об этом в пятницу шла речь на пресс-конференции в агентстве «Башинформ», где выступили ученые Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.
— Эти артефакты найдены на Подымаловском селище под Уфой. Представлены фрагменты посуды — она импортная, здесь не изготавливалась. В основном такую достаточно статусную, дорогую посуду изготавливали в городах нижнего Поволжья и городах Сирии, Египта. Кроме чаш, были выявлены фрагменты гюльабданов — это очень дорогая посуда, которая была предназначена, чтобы туда наливали розовую воду и смачивали перед едой руки. Такой посудой пользовались богатые люди, — пояснил старший научный сотрудник отдела археологического наследия Южного Урала Айнур Тузбеков.
Кроме этого, на селище обнаружили изделия из кости. Например, завершенное изделие — Всадник на вздыбленном коне. Самое интересное, что изделие несколько раз переделывалось, пересверливалось — что говорит о том, что данные изделия изготавливались непосредственно под Уфой. Были мастера, которые занимались изготовлением таких дорогих предметов, модных для степи.
Ученый отметил, что изделие подробно изучалось под микроскопом. Голова и руки гипетрофированы, но не просто так, а потому что мастер хотел изобразить монгольского воина с латами и шлемом, с мечом, другими элементами вооружения. В селище было найдено и вооружение. Также на селище были найдены шарики, кости, которыми играли люди во время азартных игр.
— Если до исследования этого селища было мнение, что на территории Южного Урала жили полукочевые племена, которые летом жили в поймах рек, а зимой переезжали на зимовки, то данный объект дает нам утверждать, что население занималось не только полукочевым скотоводством, но и ремесленным производством. А наличие большого для нашего региона количества импортной посуды свидетельствует о том, что у населения были достаточно тесные торговые связи. Вектор торговых связей был в основном южный — это Средняя Азия, Нижнее Поволжье, также активно торговали с Булгаром, Биляром
Активно взаимодействуя с биологами, геологами, археологи установили, что нашли кости ястреба и сокола. Это говорит о том, что здесь занимались разведением ловчих птиц для охоты. Это свежее открытие, которое находится еще в процессе исследования.
Все найденные артефакты жители республики и гости могут увидеть в музее археологии и этнографии.
Ученые также рассказали, что продолжается развитие нового для археологии Башкортостана научного направления — «археология Нового времени». Впервые введен в широкий научный оборот археологический материал из культурного слоя крепостей и городов
На основе полученных данных создаются проекты музеефикации ряда объектов Нового времени, которые могут стать новыми точками для развития научно-образовательного туризма в регионе и позволят значительно расширить рекреационную зону городов и поселков Республики Башкортостан.
— До наших исследований не было известно ни одного памятника на территории Нефтекамска. А мы внутри города Нефтекамска обнаружили целый завод — Илдианский. Это говорит о том, что Нефтекамск ведет свою историю не с 50−60 годов прошлого века, а уже в древности там существовала промышленность, работали заводчане. Эти исследования позволяют нам расширить рекреационную зону промышленного города, тропу здоровья и наполнить ее историческим смыслом, — поделился ученый.
По словам ученого, первое поселение на территории города было 6,5 тысячи лет назад, в период неолита. Все эти открытия позволят активно развивать на севере республики туризм.
В рамках реализации проекта Евразийского музея кочевых цивилизаций специалисты продолжают изучать уникальный для Башкортостана объект археологического наследия — селище Подымалово-1. Ранее «Башинформ» сообщал, что на археологической карте Башкирии появились селища эпохи средневековья и что в Башкирии начались раскопки средневекового селища Подымалово-1.