Башкирские ученые рассказали о сенсационных находках в Подымалово и Нефтекамске

— Если до исследования этого селища было мнение, что на территории Южного Урала жили полукочевые племена, которые летом жили в поймах рек, а зимой переезжали на зимовки, то данный объект дает нам утверждать, что население занималось не только полукочевым скотоводством, но и ремесленным производством. А наличие большого для нашего региона количества импортной посуды свидетельствует о том, что у населения были достаточно тесные торговые связи. Вектор торговых связей был в основном южный — это Средняя Азия, Нижнее Поволжье, также активно торговали с Булгаром, Биляром и т. д. По датировке это середина 14 века, — отметил Айнур Тузбеков.