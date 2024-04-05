Стало известно, сколько минут нужно ходить в день для снижения депрессии

Так, три минуты ходьбы снижают кровяное давление. Пять минут повышают настроение. Десять минут улучшают творческое мышление. 15 минут после еды снижают уровень сахара в крови, а полчаса — помогают снизить вес (но важно идти быстро). 40 минут ежедневной ходьбы снижают риск развития ишемической болезни сердца у пожилых, а 90 минут на свежем воздухе помогают избавляться от депрессивных мыслей.