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6 апреля в Самарской области ожидается туман

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°

От Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 6 апреля местами в Самарской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние — это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».

МЧС