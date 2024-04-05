В Екатеринбурге появится сквер в честь полковника Гуляева

В Екатеринбурге появится сквер, названный в честь полковника Гуляева Геннадия Арсентьевича. Он расположится на пересечении улиц Радищева — Московская, рядом с главным управлением МЧС по Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Полковник Гуляев прослужил в подразделениях пожарной охраны более 40 лет. Он занял пост начальника управления пожарной охраны управления внутренних дел Свердлоблисполкома.
— ГУ МЧС по Свердловской области благоустроило и открыло общедоступную территорию в 2023 году, в преддверии 300-летия Екатеринбурга. В безымянном на тот момент сквере оборудовали лавочки, фонари и площадь с плиткой, в самой середине которой находится официальный символ МЧС России — Белая звезда Надежды и Спасения, — рассказали в администрации.
Также в 2024 году запланирована установка памятника. Он будет посвящен пожарным и спасателям.