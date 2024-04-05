Куда пойти в выходные: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Суббота, 6 апреля
Иммерсивный спектакль
Мероприятие «Давай поженимся? По-узбекски» расскажет об обычаях и традициях узбекской свадьбы. Участники смогут увидеть национальный обряд бракосочетания.
Время: 17.00.
Место: Human House.
Стоимость участия: 120 тыс. сумов.
Необходима предварительная регистрация по телефону: (+998) 95−633−2332.
Выставка художника Рустама Базарова
Экспозиция «Хаммаси булади Оk!» представит жанровые полотна и пейзажи художника Рустама Базарова с изображениями Чарвака, загородных домов и полей.
Время: 10.00.
Место: Ташкентский дом фотографии.
Вход бесплатный.
Телефон для справок: (+998) 90−930−61−64.
Ярмарка растений
Участников ждет широкий ассортимент комнатных и садовых растений, бесплатные консультации от специалистов по ландшафту, живая музыка и мастер-классы.
Время: с 9.00 до 18.00.
Место: Bahor Gullari.
Вход свободный.
Телефон для справок: (+998) 78−129−6666.
Футбольный матч «Сурхон» — «ОКМК»
Футбольные команды из Термеза и Алмалыка встретятся в матче на стадионе «Пахтакор».
Время: 19.15.
Место: Спортивный комплекс «Пахтакор».
Стоимость билетов: 10−50 тыс. сумов.
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072.
Воскресенье, 7 апреля
Safar Day в парке
В программе мероприятия — подъем на воздушном шаре, зиплайн сидя, стрельба из лука и кинотеатр под открытым небом.
Время: 14.00.
Место: Safar Park.
Стоимость билетов: 350−500 тыс. сумов.
Телефон для справок: (+998) 77−259−0021.
Мастер-классы по окрашиванию кимоно
Мастер-классы по японской технике окрашивания тканей кимоно, а также традиционной японской одежде пройдут в Международном караван-сарае культуры имени Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана.
Время: 13.00, 14.00, 16.00.
Место: Международный Караван-Сарай культуры имени Икуо Хираямы.
Участие бесплатное.
Необходима предварительная регистрация.
Телефон для справок: (+998) 71−252−7473.
Детское шоу
Участников ждут шоу с аниматорами, которые перевоплотятся в героев популярных мультфильмов, игры, конкурсы и призы.
Время: 16.00.
Место: ТЦ Riviera, Urban XS Toys.
Вход свободный.
Мастер-класс по росписи имбирных пряников
На мастер-классе каждый участник сможет расписать натуральными красками три имбирных пряника в форме мышки, лисички и божьей коровки. Все инструменты и пряничная основа предоставляются.
Время: 17.00.
Место: Human House.
Стоимость участия: 95 тыс. сумов.
Необходима регистрация.
Телефон для справок: (+998) 90−061−40−56.