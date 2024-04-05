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Куда пойти в выходные: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Ярмарка растений, футбольный матч и иммерсивный спектакль. Куда сходить в выходные в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.

Источник: Reuters

Суббота, 6 апреля

Иммерсивный спектакль

Мероприятие «Давай поженимся? По-узбекски» расскажет об обычаях и традициях узбекской свадьбы. Участники смогут увидеть национальный обряд бракосочетания.

Время: 17.00.

Место: Human House.

Стоимость участия: 120 тыс. сумов.

Необходима предварительная регистрация по телефону: (+998) 95−633−2332.

Выставка художника Рустама Базарова

Экспозиция «Хаммаси булади Оk!» представит жанровые полотна и пейзажи художника Рустама Базарова с изображениями Чарвака, загородных домов и полей.

Время: 10.00.

Место: Ташкентский дом фотографии.

Вход бесплатный.

Телефон для справок: (+998) 90−930−61−64.

Ярмарка растений

Участников ждет широкий ассортимент комнатных и садовых растений, бесплатные консультации от специалистов по ландшафту, живая музыка и мастер-классы.

Время: с 9.00 до 18.00.

Место: Bahor Gullari.

Вход свободный.

Телефон для справок: (+998) 78−129−6666.

Футбольный матч «Сурхон» — «ОКМК»

Футбольные команды из Термеза и Алмалыка встретятся в матче на стадионе «Пахтакор».

Время: 19.15.

Место: Спортивный комплекс «Пахтакор».

Стоимость билетов: 10−50 тыс. сумов.

Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072.

Воскресенье, 7 апреля

Safar Day в парке

В программе мероприятия — подъем на воздушном шаре, зиплайн сидя, стрельба из лука и кинотеатр под открытым небом.

Время: 14.00.

Место: Safar Park.

Стоимость билетов: 350−500 тыс. сумов.

Телефон для справок: (+998) 77−259−0021.

Мастер-классы по окрашиванию кимоно

Мастер-классы по японской технике окрашивания тканей кимоно, а также традиционной японской одежде пройдут в Международном караван-сарае культуры имени Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана.

Время: 13.00, 14.00, 16.00.

Место: Международный Караван-Сарай культуры имени Икуо Хираямы.

Участие бесплатное.

Необходима предварительная регистрация.

Телефон для справок: (+998) 71−252−7473.

Детское шоу

Участников ждут шоу с аниматорами, которые перевоплотятся в героев популярных мультфильмов, игры, конкурсы и призы.

Время: 16.00.

Место: ТЦ Riviera, Urban XS Toys.

Вход свободный.

Мастер-класс по росписи имбирных пряников

На мастер-классе каждый участник сможет расписать натуральными красками три имбирных пряника в форме мышки, лисички и божьей коровки. Все инструменты и пряничная основа предоставляются.

Время: 17.00.

Место: Human House.

Стоимость участия: 95 тыс. сумов.

Необходима регистрация.

Телефон для справок: (+998) 90−061−40−56.

выставки и музеи