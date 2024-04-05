В Уфе рассказали, как мусульмане совершают киберхадж

— В результате многие люди перестают ходить в мечеть, говорят: у меня есть кибершейх, с которым я советуюсь и консультируюсь. Мы изучали современные религиозные группы в соцсетях. В основном там объединяются верующие с низким уровнем религиозного образования — они не спрашивают диплом, вклад в религиозную общину. Это интересный малоизученный феномен, — рассказала старший научный сотрудник отдела религиоведения Зиля Хабибуллина.