В Уфе рассказали, как мусульмане совершают киберхадж

Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» рассказали ученые отдела религиоведения Института этнологических исследований имени Раиля Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.
В наше время тотального интернета цифровые технологии влияют на все сферы жизни, религиозная не стала исключением. Киберпространство формирует новых лидеров, и проповедниками становятся блогеры. Кибершейхи через виртуальные площадки доносят до людей основы исламской религии. В соцсетях создаются виртуальные сообщества, которые объединяют большое количество людей. В обиход входят такие понятия, как киберпост, киберхадж.
— В результате многие люди перестают ходить в мечеть, говорят: у меня есть кибершейх, с которым я советуюсь и консультируюсь. Мы изучали современные религиозные группы в соцсетях. В основном там объединяются верующие с низким уровнем религиозного образования — они не спрашивают диплом, вклад в религиозную общину. Это интересный малоизученный феномен, — рассказала старший научный сотрудник отдела религиоведения Зиля Хабибуллина.
По словам ученого, есть много приложений, которые созданы в Саудовской Аравии. Благодаря им человек может даже совершить виртуальный хадж с подробными комментариями, сурами из Корана. Совершить настоящее паломничество — дорогостоящий обряд, для мусульманина из Уфы стоит около полумиллиона рублей, поэтому появился спрос и на такую киберуслугу.
— Религия — традиционное, консервативное явление, исламские правила установлены века назад, тем не менее современные особенности жизни влияют и на эту сферу. Такие тенденции распространились особенно в пору карантина из-за пандемии ковида, когда люди всё стали делать виртуально, — отмечает ученый.
При этом с усилением виртуальных технологий возрастает опасность различных мошенничеств и вербовки через интернет в экстремистские деструктивные группы. Их работу ученые тоже подробно изучают с целью развития мер безопасности.
Ранее «Башинформ» сообщал, что башкирские ученые рассказали о сенсационных археологических находках в Подымалово и Нефтекамске.