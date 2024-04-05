В Пермском крае 5 апреля закрыли последнюю ледовую переправу. В зимнем сезоне 2023−2024 годов на территории края работали 13 переправ по льду рек.
По информации МЧС по Пермскому краю, Последняя открытая переправа через Каму находилась в Гайнском муниципальном округе на севере региона. Ее протяженность составляла 160 м, переправа соединяла урочище «Пернояг» и поселок Кебраты, предназначалась для транспорта с максимальной грузоподъёмностью 35 т.
Вчера, 4 апреля, предпоследнюю переправу закрыли в Соликамском округе.