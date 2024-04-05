Телевидение временно отключат в 4 районах Воронежской области

На следующей неделе в Воронежской области вновь пройдут плановые отключения ТВ и радио. В это время на станциях будут проводить профилактические и другие плановые работы. В Бутурлиновском, Нижнедевицком и Павловском районах отключения намечены на вторник, 9 апреля, в период с 9:00 до 16:00. В Рамонском районе — на понедельник, 8 апреля, в том же временном промежутке. Об этом предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.
Будет остановлена работа оборудования, транслирующего бесплатные цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2. Речь идет о 20 общедоступных телеканалах. В Павловском районе также отключат «Наше радио» («Радио Губерния») и «Радио России».
Ранее РИА «Воронеж» называло точную дату временного отключения ТВ в Воронеже, Боброве, Богучаре, Борисоглебске и Россоши. Филиал РТРС «Воронежский ОРТПЦ» заблаговременно предупредил об апрельской профилактике.
В апреле в районах Воронежской области продолжатся плановые отключения электричества.