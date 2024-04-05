Телевидение временно отключат в 4 районах Воронежской области

На следующей неделе в Воронежской области вновь пройдут плановые отключения ТВ и радио. В это время на станциях будут проводить профилактические и другие плановые работы. В Бутурлиновском, Нижнедевицком и Павловском районах отключения намечены на вторник, 9 апреля, в период с 9:00 до 16:00. В Рамонском районе — на понедельник, 8 апреля, в том же временном промежутке. Об этом предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.