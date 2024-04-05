Что сделают для улучшения водоснабжения на Дону, рассказал министр ЖКХ Сергей Сизиков

По данным Роспотребнадзора, 78,29% населения Ростовской области обеспечена качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Это 3 млн 260 тыс. человек. Чтобы улучшить этот показатель, в регионе ведется системная работа, сообщил министр ЖКХ области Сергей Сизиков.
УСИЛИЛИ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВАХ.
Так, на Дону ресурсоснабжающими организациями разработано более 800 программ контроля качества питьевой воды, которые согласованы с Роспотребнадзором.
В минувшем году охват производственным контролем качества питьевой воды в регионе увеличился почти в два раза и составил 67,9%, отметил министр.
Чтобы больше людей имели доступ к качественному водоснабжению, на территории области реализуется региональный проект «Чистая вода». По нему в прошлом году работы проводились в Целинском, Неклиновском и Тарасовском районах, а также в Донецке и Новошахтинске.
ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК ВОДОПРОВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИИ.
С 2019 по 2023 годы из различных бюджетов на мероприятия в сфере водоснабжения в 48 муниципалитетов ушло 14,1 млрд рублей. За эти средства было построено и реконструировано 426,4 км. сетей водоснабжения, капитально отремонтировано 57 водопроводных скважин и 44,8 км. сетей, приобретено 234 водонапорные башни. В сфере водоотведения 18 муниципалитетов получили 12,8 млрд рублей. За них построено и реконструировано 85,9 км. сетей водоотведения, капитально отремонтировано 21,4 км. сетей.
С 2024 по 2026 годы на водоснабжение предусмотрено 4,2 млрд. рублей для 24 муниципалитетов.
— В рамках государственной программы планируется построить и реконструировать порядка 24,5 км. сетей водоснабжения, построить 5 артезианских скважин, капитально отремонтировать 8 артезианских скважин, капитально отремонтировать порядка 27,1 км. водопроводных сетей, приобрести 71 водонапорную башню, выполнить технологическое присоединение 3 объектов к системе водоснабжения, разработать проектную документацию по 9 объектам, — сообщил Сергей Сизиков.
ЕЩЕ И МОДЕРНИЗИРУЮТ.
Также в области принята «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 — 2027 годы». Ее реализация будет проходить с 2025 по 2027 годы.
На сегодняшний день выделены 1,9 млрд. рублей заемного финансирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) для организаций Новочеркасска и Ростова.
Так, в Новочеркасске за 374,1 млн. рублей запланированы строительство и реконструкция 30,0 километров водопроводных и канализационных сетей, реконструкция водозабора, канализационной насосной станции. В полном объеме получены положительные заключения технологического и ценового аудита, всего 14 объектов. Из них — 12 объектов введены в эксплуатацию в 2023 году, 2 объекта планируются к завершению в 2024 году.
Ростову выделено 1,5 млрд рублей. На них запланировано строительство канализационного дюкера протяженностью 11,5 километров, его возведение планируют завершить в июле.
— Кроме того, для снижения износа объектов водоснабжения водоканалами области утверждено на 2024 год 280 производственных программах на общую сумму — 1 921,0 млн рублей. В рамках которых планируется выполнить замену сетей водоснабжения и водоотведения, что позволит снизить вторичное загрязнения и потери воды на сетях, — подчеркнул министр.