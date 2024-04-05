Что сделают для улучшения водоснабжения на Дону, рассказал министр ЖКХ Сергей Сизиков

Так, в Новочеркасске за 374,1 млн. рублей запланированы строительство и реконструкция 30,0 километров водопроводных и канализационных сетей, реконструкция водозабора, канализационной насосной станции. В полном объеме получены положительные заключения технологического и ценового аудита, всего 14 объектов. Из них — 12 объектов введены в эксплуатацию в 2023 году, 2 объекта планируются к завершению в 2024 году.