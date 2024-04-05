В Омске перекроют улицы из-за праздника Ураза-байрам

«С 6:00 до 10:00 будет приостановлено движение всех видов транспорта по улицам 19-я и 20-я линия, на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Это связано с большим богослужением в Соборной мечети в честь мусульманского праздника Ураза-байрам», — рассказал глава города.