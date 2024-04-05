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В Омске перекроют улицы из-за праздника Ураза-байрам

Мэр Омска Сергей Шелест в пятницу, 5 апреля 2024 года, сообщил, что 10 апреля 2024 года будут перекрыты некоторые улицы.

«С 6:00 до 10:00 будет приостановлено движение всех видов транспорта по улицам 19-я и 20-я линия, на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Это связано с большим богослужением в Соборной мечети в честь мусульманского праздника Ураза-байрам», — рассказал глава города.

Сергей Шелест также отметил, что в окрестностях мечети 10 апреля 2024 года с 5:30 до 10 часов будет запрещена парковка автомобилей. Омичи могут объехать перекрытый участок по улицам 10 лет Октября, Лермонтова, 25-й линии, добавил мэр.