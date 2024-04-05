Власти Уфы заявили о начале весеннего паводка

«Администрациям районов — держать на контроле и оперативно реагировать на текущую ситуацию. Как прогнозировал Башгидромет, в ближайшие дни ожидается вскрытие льда на реках, — отметил Сергей Кожевников. — Нам нужно учитывать все риски и оперативно действовать по регламенту».