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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на субботу

Синоптики прогнозируют, что уже в воскресенье в республике начнется потепление.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на субботу, 5 апреля, из-за усиления ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране будут формировать атмосферные фронты, идущие с Западной Европы.

«Облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди, днем местами прогремят грозы», — сказали в Белгидромете.

Там также отметили, что ночью и утром в некоторых районах республики может сгущаться туман. Ветер будет юго-западного и западного направлений, умеренный, днем местами — порывистый, на западе Беларуси — сильный порывистый.

В субботу ночью температура воздуха составит от +2 до +8°С, на западе страны — от +9 до +11°С, днем — от +11°С (на северо-востоке) до +19°С (на юго-западе).

По предварительным прогнозам, в воскресенье, 7 апреля, осадков в Беларуси не ожидается. В республику начнет поступать теплый воздух с юго-запада Европы — дневные температуры приблизятся к отметке до +20°С.