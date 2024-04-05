Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на субботу

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на субботу, 5 апреля, из-за усиления ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране будут формировать атмосферные фронты, идущие с Западной Европы.
«Облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди, днем местами прогремят грозы», — сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что ночью и утром в некоторых районах республики может сгущаться туман. Ветер будет юго-западного и западного направлений, умеренный, днем местами — порывистый, на западе Беларуси — сильный порывистый.
В субботу ночью температура воздуха составит от +2 до +8°С, на западе страны — от +9 до +11°С, днем — от +11°С (на северо-востоке) до +19°С (на юго-западе).
По предварительным прогнозам, в воскресенье, 7 апреля, осадков в Беларуси не ожидается. В республику начнет поступать теплый воздух с юго-запада Европы — дневные температуры приблизятся к отметке до +20°С.