Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы прибудет в Воронеж

Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы будет принесен в Благовещенский кафедральный собор Воронежа в 8:30 среды, 17 апреля. Святыня прибудет из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга в рамках программы «Духовная связь». В ковчеге также будут находиться частицы святых мощей родителей Богородицы святых праведных Иоакима и Анны. Святыня пробудет в храме до 21 апреля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежской епархии в пятницу, 5 апреля.
— Пояс Пресвятой Богородицы — одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию, Она Сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до Своего Успения. Наследниками двух вдовиц, получивших Пояс от Богородицы, святыня передавалась из поколения в поколение, а с IV века она находилась в Константинополе, заключенная в золотой ковчег с царской печатью и положенная во Влахернском храме. В X столетии Пояс, уже прославленный чудесами, был разделен на части. Одна из них хранится в Ватопедском монастыре на Афоне, — рассказали в епархии.
В 2011 году Пояс был привезен в Россию. Святыня посетила 14 городов, и ей поклонились более трех миллионов паломников. А по случаю 200-летия Казанского кафедрального собора частица Пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург, куда ежедневно стекаются сотни паломников, для того чтобы помолиться Божией Матери перед великой святыней. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей.
В мае 2023 года в Благовещенский кафедральный собор был принесен Ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Святыня прибыла по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.