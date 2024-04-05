Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы прибудет в Воронеж

— Пояс Пресвятой Богородицы — одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию, Она Сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до Своего Успения. Наследниками двух вдовиц, получивших Пояс от Богородицы, святыня передавалась из поколения в поколение, а с IV века она находилась в Константинополе, заключенная в золотой ковчег с царской печатью и положенная во Влахернском храме. В X столетии Пояс, уже прославленный чудесами, был разделен на части. Одна из них хранится в Ватопедском монастыре на Афоне, — рассказали в епархии.