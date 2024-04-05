Житель Бора Димитрий Суродин погиб в ходе СВО

Прощание с участником специальной военной операции (СВО), жителем Бора Димитрием Михайловичем Суродиным состоялось 5 апреля. Об этом сообщает администрация городского округа.
Известно, что Димитрий Суродин был призван на военную службу по контракту. Он погиб на территории ЛНР.
«Администрация Борского округа выражает искренние соболезнования семье и близким Димитрия Михайловича. Вечная память Герою!» — говорится в сообщении.
Редакция ИА «Время Н» также выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.