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Когда в Узбекистане появятся хосписы для взрослых

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В мае Узбекистан посетит глава международного Альянса хосписной и паллиативной службы Стивен Коннор. Наши врачи наметили провести с ним совместную работу в развитии паллиативной и хосписной помощи в Узбекистане. Но как это сделать, если строительство первого и единственного хосписа в Ташкенте откладывается с 2019 года?

Хосписы должны стать методологическим центром развития паллиативной помощи в Узбекистане. Обеспечить комфорт и достойные условия людям в их последние дни, облегчить их страдания и поддержать их семьи. Но их до сих пор нет в Узбекистане. Об этом написал у себя на страничке в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) онколог Яхъё Зияев:

«На заседании Олий Мажлиса в ноябре 2023 года Ташкентский хокимият обещал закончить строительство к апрелю 2024 года. Апрель 2024 наступил, а где наш хоспис? Ничего даже не началось!».

По словам Яхъё, в ответ на вопросы о сроках сдачи хосписа в эксплуатацию он и его коллеги получают пустые обещания и безразличие.

«Представляете, как трудно умереть в боли и страданиях? Вам понятно чувство невозможности, отчаяние? Может ли человек быть таким грубым и бесстыдным?», — отметил он.

По данным СМИ, хокимият пообещал ускорить реализацию затянувшегося проекта.

Напомним, что в феврале президент подписал указ об открытии до конца года в областных центрах, Ташкенте и Нукусе хосписов, которые будут оказывать паллиативную помощь людям с онкологией и другими заболеваниями.

Отметим также, что в республике нет ни одного хосписа для взрослых пациентов, хотя еще в 2014 году власти анонсировали создание сети государственных хосписов в рамках «Года внимания и заботы о старшем поколении», объявленного в стране в 2015-м.

Позднее также появлялись заявления об очередном открытии хосписов для смертельно больных.

И только летом 2022 года в стране появился первый детский хоспис Taskin в Зангиатинском районе Ташкентской области — на базе специализированной больницы «Зангиата-2». Однако, по мнению экспертов, это учреждение не соответствует критериям хосписов.

медицина