Когда в Узбекистане появятся хосписы для взрослых

Хосписы должны стать методологическим центром развития паллиативной помощи в Узбекистане. Обеспечить комфорт и достойные условия людям в их последние дни, облегчить их страдания и поддержать их семьи. Но их до сих пор нет в Узбекистане. Об этом написал у себя на страничке в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) онколог Яхъё Зияев: