Суд обязал белоруса платить алименты на троих неродных детей

Выяснилось, что в близких отношениях с будущей женой он был с 2003-го. Затем родилось пятеро детей. Две девочки уже выросли, а на троих мальчиков, 2007, 2009 и 2015 годов рождения, экс-супруга захотела взыскать алименты. В суде белорус заявил, что не является биологическим отцом этих троих мальчиков, так как осенью и зимой 2008-го он был на заработках в России, а весной 2014-го жена «часто оставляла семью на несколько дней». Он подчеркнул, что вообще в течение супружеской жизни она вела аморальный образ жизни, поддерживала близкие отношения с другими мужчинами. И заявив, что узнал правду только в 2023-м, истец попросил вычеркнуть сведения о нем из графы «отец».