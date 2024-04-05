На ВДНХ в Москве заработали все входы

«С 5 апреля для посетителей в круглосуточном режиме открылись все входы на территорию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории Выставки достижений народного хозяйства работает бесплатный кольцевой маршрут. Гости, прибывающие на автомобиле, могут воспользоваться круглосуточным многоуровневым паркингом, расположенным рядом с Хованским входом.
25 марта стало известно, что посетителей пускают на территорию ВДНХ только через главный вход. Проводились выборочные проверки документов, на входе были установлены рамки.