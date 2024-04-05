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К лету в Судаке появится новая набережная

Глава Судака: в районе Алчака появится новая набережная к 1 июня.

Источник: пресс-служба администрации Судака

К 1 июня в Судаке планируют отремонтировать отремонтирована набережную в районе мыса Алчак. Об этом сообщил глава администрации Константин Подсевалов.

— Мы начали эксперимент и делаем сейчас набережную в районе Алчака. Думаю, к 1 июня там будет новая набережная, — сказал градоначальник в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, при оформлении будут использоваться цвета, отличные от черного. Руководитель администрации добавил, что если результат устроит людей, подобный опыт будет применяться и в дальнейшем.

Ранее Подсевалов сообщал, что в Судаке начались работы на разрушенной ноябрьским штормом городской набережной. Рабочие приступили к демонтажу поврежденных конструкций.

архитектура