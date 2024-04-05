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Власти предупреждают о перекрытии моста на Суворова в воскресенье

Власти Калининграда предупреждают о полном перекрытии движения по мосту на ул. Суворова в предстоящее воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Источник: Новый Калининград

«В воскресенье, 7 апреля, с 7:00 до 22:00, полностью закрывается движение транспорта по мосту на Суворова. Подрядчик, который ведёт капитальный ремонт подъездов к нему, приступит к укладке верхнего слоя асфальта. Рассчитываем, что за день справится. Заранее просим прощения за временные неудобства. Общественный транспорт пойдёт так же, как ходил в прошлом году до открытия технического движения», — уточнили в мэрии.

Схемы движения общественного транспорта предоставлены пресс-службой горадминистрации.