В Волгограде начался монтаж «Большого маятника» в ЦПКиО

Высотный аттракцион вскоре начнет работать в Центральном парке культуры и отдыха. Специалисты уже приступили к возведению объекта высотой с семиэтажный дом. Подрядчик залил фундамент и ставит балки перекрытия. «Большой маятник» на вращающейся платформе будет поднимать до 23 человек, после они испытают эффект свободного падения. На экстремальном аттракционе волгоградцы смогут увидеть стадион, Волгу и Мамаев курган, сообщили в администрации ЦПКиО.
— Одновременно в парке идет подготовка к монтажу еще одного экстремального аттракциона «Мельница», — рассказали в парке.
Экстремальная «Мельница» будет 17,5 метра высотой. Испробовать ее на себе смогут одновременно 28 человек. Также в этом году в парке появится 40-метровый аттракцион «Седьмое небо». Еще два экстремальных высотных аттракциона горожане увидят в следующем году.