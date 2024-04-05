В Волгограде начался монтаж «Большого маятника» в ЦПКиО

Высотный аттракцион вскоре начнет работать в Центральном парке культуры и отдыха. Специалисты уже приступили к возведению объекта высотой с семиэтажный дом. Подрядчик залил фундамент и ставит балки перекрытия. «Большой маятник» на вращающейся платформе будет поднимать до 23 человек, после они испытают эффект свободного падения. На экстремальном аттракционе волгоградцы смогут увидеть стадион, Волгу и Мамаев курган, сообщили в администрации ЦПКиО.