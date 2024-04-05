Лесную улицу временно перекроют из-за парада трамваев 6 апреля

Согласно данным ЦОДД, движение будет закрыто с 10:00 до 11:00 на участке Лесной улицы от Новолесной до 1-й Тверской-Ямской улицы, а также с 11:00 до 11:30 на перекрестке Лесной, 1-й Тверской-Ямской улиц и площади Тверская застава. Однако ограничения продлятся на срок не более 5 минут, уточнили в ведомстве.