В Краснодаре появится обновленная прогулочная набережная

Об этом сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале.



По его указанию будет проведено восстановление пешеходной части в Рождественском парке. В настоящее время производится полный демонтаж старого тротуара до его основания на глубину до полутора метров. Затем будет создано новое основание, уложено бетонное покрытие и плитка. Также планируется покрасить ограждение во время субботников с участием жителей района.



Глава Краснодара выразил надежду, что эти обновления принесут радость жителям микрорайона и всего города.