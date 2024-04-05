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В Краснодаре появится обновленная прогулочная набережная

К летнему сезону в Юбилейном микрорайоне Краснодара появится обновленная прогулочная набережная.

Источник: Евгений Наумов | глава Краснодара — Telegram

Об этом сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

По его указанию будет проведено восстановление пешеходной части в Рождественском парке. В настоящее время производится полный демонтаж старого тротуара до его основания на глубину до полутора метров. Затем будет создано новое основание, уложено бетонное покрытие и плитка. Также планируется покрасить ограждение во время субботников с участием жителей района.

Глава Краснодара выразил надежду, что эти обновления принесут радость жителям микрорайона и всего города.

архитектура