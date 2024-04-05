Был только миг: как прошла запись детей в летние центры Калининграда

Если верить сайту бронирования, то в общей сложности на первую смену в лагерях предусмотрено 1004 места. Всего смен — четыре. путем простых математических подсчетов можно выяснить, что на всех калининградских детей предусмотрено 4016 путевок. Впрочем, информации о количестве мест в лагерях в другие смены, кроме первой, на сайте нет. Не исключено, что их может быть и больше, чем 1004. В то же время, по данным Калининградстата на 2023 год в областном центре было больше 50 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет.