Годовщина штурма Кенигсберга: программа мероприятий на выходные

В эти выходные в Калининграде отметят 79-ю годовщину штурма города-крепости Кенигсберг. Дата, как мы помним, отмечается 9 апреля, но в связи с тем, что в этом году она выпадает на рабочий день, основные мероприятия состоятся в субботу и воскресенье.