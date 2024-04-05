Годовщина штурма Кенигсберга: программа мероприятий на выходные

В эти выходные в Калининграде отметят 79-ю годовщину штурма города-крепости Кенигсберг. Дата, как мы помним, отмечается 9 апреля, но в связи с тем, что в этом году она выпадает на рабочий день, основные мероприятия состоятся в субботу и воскресенье.
Суббота, 6 апреля.
Музей «Бункер» (бункер Ляша).
12:30, 13:30 — беседа с куратором (сеансы по 15 мин.). Сбор группы у входа в музей.
Мастер-классы по плетению маскировочных сетей.
Акция «Напиши письмо бойцу» (6+).
Полевая кухня.
Воскресенье, 7 апреля.
Форт № 5.
13:00, 14:00 — беседа с куратором. Бесплатные экскурсии по форту № 5.
— выставка «Простой русский солдат» и иммерсивная площадка «Действия саперного подразделения» (демонстрация проделывания проходов в минных полях, лекция, возможность участия в поиске «мин» зрителями) (группа военно-исторической реконструкции «Гарнизон»);
— иммерсивная площадка «Артиллерия Великой Отечественной» (военно-исторический клуб «4-я батарея 26-й артиллерийской бригады»);
— выставка «Нормандия — Неман» (творческая группа «Авиация Третьего Белорусского фронта»);
— выставка «Девочки, конец войне! Девочки, Победа!» (музей «Бабушкин альбом»);
— выставка «Штурмовые инженерно-саперные бригады» (военно-историческое сообщество «2-я отдельная гвардейская моторизованная штурмовая инженерно-саперная бригада резерва Верховного командования»);
— выставка «Вооружение Красной армии» (Дом офицеров Балтийского флота);
— выставка поискового отряда «Натангия».
Полевой кинотеатр.
В ТЕМУ.
Еще одна реконструкция.
В среду, 10 апреля, состоится реконструкция штурма башни и поднятия Красного знамени над ее зубцами в Музее янтаря. Начало в 12:00. Во внешнем дворике будет представлена выставка макетов вооружений и экипировки Красной армии.
В 15:00 и 17:00 пройдут экскурсионные сеансы на крышу башни «Дона». Для велосипедистов состоится «безБАШЕННЫЙ велоквест».
Возрастное ограничение 0+.