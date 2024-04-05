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Годовщина штурма Кенигсберга: программа мероприятий на выходные

Калининградцев и гостей города ждут немало интересных событий.

Источник: Комсомольская правда

В эти выходные в Калининграде отметят 79-ю годовщину штурма города-крепости Кенигсберг. Дата, как мы помним, отмечается 9 апреля, но в связи с тем, что в этом году она выпадает на рабочий день, основные мероприятия состоятся в субботу и воскресенье.

Суббота, 6 апреля.

Музей «Бункер» (бункер Ляша).

12:00—12:20 — военно-историческая реконструкция «Пленение советскими парламентерами командования немецкого гарнизона города-крепости Кенигсберг».

11:00—11:45 — концертная площадка «Поем вместе!».

12:30, 13:30 — беседа с куратором (сеансы по 15 мин.). Сбор группы у входа в музей.

11:00—14:00 — интерактивная площадка. Встреча с членами клубов военно-исторической реконструкции (выставка оружия, формы одежды, предметов быта и снаряжения военнослужащих).

Мастер-классы по плетению маскировочных сетей.

Акция «Напиши письмо бойцу» (6+).

Полевая кухня.

Воскресенье, 7 апреля.

Форт № 5.

15:00—15:30 — военно-историческая реконструкция эпизода штурма форта № 5.

11:00—11:15 — проведение митинга, возложение цветов к памятнику «Штурм».

13:00, 14:00 — беседа с куратором. Бесплатные экскурсии по форту № 5.

11:00—17:00 — работа интерактивных площадок клубов и групп военно-исторической реконструкции Калининградской области:

— выставка «Простой русский солдат» и иммерсивная площадка «Действия саперного подразделения» (демонстрация проделывания проходов в минных полях, лекция, возможность участия в поиске «мин» зрителями) (группа военно-исторической реконструкции «Гарнизон»);

— иммерсивная площадка «Артиллерия Великой Отечественной» (военно-исторический клуб «4-я батарея 26-й артиллерийской бригады»);

— выставка «Нормандия — Неман» (творческая группа «Авиация Третьего Белорусского фронта»);

— выставка «Девочки, конец войне! Девочки, Победа!» (музей «Бабушкин альбом»);

— выставка «Штурмовые инженерно-саперные бригады» (военно-историческое сообщество «2-я отдельная гвардейская моторизованная штурмовая инженерно-саперная бригада резерва Верховного командования»);

— выставка «Вооружение Красной армии» (Дом офицеров Балтийского флота);

— выставка поискового отряда «Натангия».

Полевой кинотеатр.

В ТЕМУ.

Еще одна реконструкция.

В среду, 10 апреля, состоится реконструкция штурма башни и поднятия Красного знамени над ее зубцами в Музее янтаря. Начало в 12:00. Во внешнем дворике будет представлена выставка макетов вооружений и экипировки Красной армии.

В 15:00 и 17:00 пройдут экскурсионные сеансы на крышу башни «Дона». Для велосипедистов состоится «безБАШЕННЫЙ велоквест».

Возрастное ограничение 0+.