На 11 улицах Самары отключат холодную воду из-за планового ремонта сетей

На следующей неделе на 11 улицах Самары отключат холодную воду, предупреждает пресс-служба «РКС-Самара». Это связано с плановыми работами на сетях.
9 апреля с 09.00 до 17.00 холодной воды не будет в домах на улице Партизанская, 150, 152; улице Тушинская, 41.
10 апреля с 09.00 до 21.00 подачу холодной воды ограничат на улице Вольской, 89, 87, 85, 83, 81; улице Калинина, 26, в Ново-Вокзальном тупике 10, 3. В этот же день без воды с 09.00 до 17.00 останутся жители домов на улице Вольской, 85, 83, 81; в Ново-Вокзальном тупике 10, 12, 13; на улице Калинина, 14; в Томашевском тупике 3; на улице Свободы, 92.
11 апреля подачу холодной воды с 09.00 до 17.00 ограничат по адресам: улица Стандартная 1−34 (частный сектор); улица Бобруйская 61−80 (частный сектор); улица Русская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 28, 30, 32.
А 12 апреля с 10.00 до 14.00 холодную воду отключат на улице Красных Коммунаров 24, 26, 28. 30, 32.
В ресурсоснабжающей организации уточнили, что информация об адресах, где отключат вод, является предварительной, а список домов может корректироваться.