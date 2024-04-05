На 11 улицах Самары отключат холодную воду из-за планового ремонта сетей

10 апреля с 09.00 до 21.00 подачу холодной воды ограничат на улице Вольской, 89, 87, 85, 83, 81; улице Калинина, 26, в Ново-Вокзальном тупике 10, 3. В этот же день без воды с 09.00 до 17.00 останутся жители домов на улице Вольской, 85, 83, 81; в Ново-Вокзальном тупике 10, 12, 13; на улице Калинина, 14; в Томашевском тупике 3; на улице Свободы, 92.