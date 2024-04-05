Спортивные выходные в Воронеже: визит Романцева, Мостового, Алдонина и Сычева

Пожалуй, главным спортивным событием предстоящих выходных в Воронеже станет второй всероссийский детский футбольный фестиваля «Чемпионат Победителей». Он должен был состояться еще 24 марта, но из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» его перенесли на 7 апреля. В спортзале на ул. Димитрова, 1/1 в 10.00 пройдет торжественное открытие, слова приветствия участникам турнира скажет легендарный тренер Олег Романцев. А Евгений Алдонин, Георгий Щенников, Александр Мостовой и Дмитрий Сычев проведут мастер-классы для юных футболистов. Еще одним гостем фестиваля станет российская теннисистка Анастасия Пивоварова.
Кроме футбольных баталий, участников турнира ждет соревнование «Король пенальти», автограф-сессия с именитыми спортсменами и развлекательная программа. Кульминацией фестиваля станет гала-матч. В нем юные игроки сразятся с командой профессиональных футболистов. Фестиваль завершится к 17.00.
6 апреля в спорткомплексе «Олимпик» на Московском проспекте, 150 состоятся чемпионат и первенство области по кроссу. В забегах будут участвовать 150 спортсменов. Соревнования начнутся в 10.00 и продлятся до 13.00.
6 и 7 апреля в Рамони в спорткомплексе на улице 50 лет Октября, 7 В пройдет областной турнир по художественной гимнастике. На него приедут 300 спортсменок. И в субботу, и в воскресенье он будет начинаться в 8.00 и завершаться к 21.00.
7 апреля в Воронеже в спортивном центре «Гран-При» на улице Ворошилова, 1а состоится Кубок области по горному туризму. Соревнования на скалодромах стартуют в 9.00 и продлятся до 16.00.
На выходных завершатся финальные соревнования по боксу XXII Спартакиады учащихся Воронежской области 2024 года среди юношей (2008−2009 г. р.). Турнир проходит в Борисоглебске с 4 по 7 апреля в спорткомплексе «Борисоглебский» (улица Бланская, д.77). В нем участвуют 220 боксеров.
А в Боброве 6 апреля состоятся заключительные игры XXII Спартакиады по волейболу учащихся Воронежской области 2023−2024 года среди девушек (2008−2009 г. р.). Турнир в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Парижской Коммуны, д.59А проходит с 9.00 до 19.00.
Сразу два турнира по настольному теннису пройдут в Воронеже. 7 апреля состоятся соревнования по настольному теннису Спартакиады среди трудящихся (корпоративные игры) Воронежской области 2024 года. В физкультурно-оздоровительном комплексе с универсальным спортивным залом (улица Димитрова, д. 2В) приедут 100 спортсменов-любителей. Соревнования стартуют в 10.00 и завершатся к 16.00.
А 6 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе на ул. Димитрова, 2 В состоятся областные соревнования по программе специальной Олимпиады России среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования пройдут с 10.00 до 13.00.
Там же 7 апреля стартуют соревнования по гиревому спорту Спартакиады среди трудящихся (корпоративные игры) Воронежской области 2024 года. На турнир приедут около сотни силачей. Соревнования начнутся в 10.00 и закончатся к 13.00.
А днем раньше, 6 апреля, в Борисоглебске в спорткомплексе «Юность» (улица Аэродромная, 29а) пройдут областные соревнования по гиревому спорту к Дню Космонавтики. 150 богатырей будут демонстрировать свою силу с 9.00 до 18.00.