Спортивные выходные в Воронеже: визит Романцева, Мостового, Алдонина и Сычева

6 и 7 апреля в Рамони в спорткомплексе на улице 50 лет Октября, 7 В пройдет областной турнир по художественной гимнастике. На него приедут 300 спортсменок. И в субботу, и в воскресенье он будет начинаться в 8.00 и завершаться к 21.00.