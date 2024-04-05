В Татарстане после зимней спячки проснулись первые сурки

На текущий момент животные проявляют низкую активность. Их основное занятие сейчас — питание. Сурки питаются прошлогодней сухой травой, а также выкапывают луковицы раннецветущих растений и корневища для восполнения запасов питательных веществ. Кроме того, они стремятся восполнить потребность в воде, потерянную за время спячки, питаясь остатками снега, а также пьют из луж.