В Татарстане после зимней спячки проснулись первые сурки

После семимесячного периода зимней спячки в республике начинают просыпаться первые сурки. Наблюдения за этими млекопитающими ведутся в Черемшанском, Азнакаевском и Лениногорском районах Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
На текущий момент животные проявляют низкую активность. Их основное занятие сейчас — питание. Сурки питаются прошлогодней сухой травой, а также выкапывают луковицы раннецветущих растений и корневища для восполнения запасов питательных веществ. Кроме того, они стремятся восполнить потребность в воде, потерянную за время спячки, питаясь остатками снега, а также пьют из луж.
Ранее мы писали, что в Татарстан вернулись лебеди. С наступлением весны в Татарстане замечено возвращение лебедей, готовящихся к размножению.