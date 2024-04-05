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В Татарстане после зимней спячки проснулись первые сурки

Жители Черемшанского, Азнакаевского и Лениногорского районов стали свидетелями пробуждения сурков.

Источник: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

После семимесячного периода зимней спячки в республике начинают просыпаться первые сурки. Наблюдения за этими млекопитающими ведутся в Черемшанском, Азнакаевском и Лениногорском районах Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

На текущий момент животные проявляют низкую активность. Их основное занятие сейчас — питание. Сурки питаются прошлогодней сухой травой, а также выкапывают луковицы раннецветущих растений и корневища для восполнения запасов питательных веществ. Кроме того, они стремятся восполнить потребность в воде, потерянную за время спячки, питаясь остатками снега, а также пьют из луж.

Ранее мы писали, что в Татарстан вернулись лебеди. С наступлением весны в Татарстане замечено возвращение лебедей, готовящихся к размножению.

флора и фауна