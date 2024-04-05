Путешествуем по России | Крым

Удивительно многоликий, вобравший в себя историю, культуру и религию разных народов, богатый на природные красоты и редкости — это все Крым. Можно поехать в любую его часть и «залипнуть»: здесь дворцы, тут парки, там скалы, леса, пещеры и водопады. И, конечно, море: то насыщенно-синее, то лазурное, то бирюзовое, оно бьется о скалы, скользит по песку и шуршит галькой…