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Путешествуем по России | Крым

Удивительно многоликий, вобравший в себя историю, культуру и религию разных народов, богатый на природные красоты и редкости — это все Крым. Можно поехать в любую его часть и «залипнуть»: здесь дворцы, тут парки, там скалы, леса, пещеры и водопады. И, конечно, море: то насыщенно-синее, то лазурное, то бирюзовое, оно бьется о скалы, скользит по песку и шуршит галькой…

Источник: РИА "Новости"

Часто туристы выбирают «базовые» точки, добавляя к пляжному отдыху визит в Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо, Никитский ботанический сад, поднимаются на Ай-Петри и осматривают Генуэзскую крепость в Судаке.

Как изменился Крым за 10 лет со дня воссоединения с Россией можно увидеть в коллекции.