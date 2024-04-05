В Казани начал свою работу первый хоспис для взрослых «Наташа». Официальное открытие учреждения состоялось в конце февраля. Оно расположено по адресу: улица Братьев Батталовых, 16.
Учреждение рассчитано на 80 человек. В настоящее время там лечатся 50 пациентов. Для них предусмотрены зал спортивной реабилитации, соляная пещера, стоматологический кабинет, поле для гольфа.
Кроме того, в здании имеется специальный прощальный зал в случае смерти пациента. Также есть четыре гостиничных номера для родственников подопечных хосписа. Среди постояльцев там лечение проходят и бойцы спецоперации.
Отметим, на строительство хосписа фонд Анжелы Вавиловой выделил 828 миллионов рублей.
Напомним, в Казани выделят 662 миллиона рублей на ремонт четырех медучреждений.