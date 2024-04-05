193 регион: когда на Кубани появится новая серия госномеров

Ежегодно в Краснодарском крае выдается около 180 тыс. регистрационных знаков. Сочетания буквенно-числовых вариаций «193 регион» сейчас достигают 1 млн комбинаций. С учетом того, что в одном регионе может быть выдано не более 1,7 млн единиц регистрационных знаков с одним кодом, смена региона на автономерах в Краснодарском крае не предвидится в течение нескольких лет.