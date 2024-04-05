193 регион: когда на Кубани появится новая серия госномеров

По данным отдела пропаганды БДД Государственной автоинспекции Краснодарского края, комбинации номеров из трех цифр и трех букв составляют порядка миллиона вариантов. Получить регистрационные знаки владелец авто может после покупки нового транспортного средства. В случае приобретения автомобиля с пробегом собственник может оставить существующие номера, получить новые или установить свои, сохраненные от прежнего авто.
Ежегодно в Краснодарском крае выдается около 180 тыс. регистрационных знаков. Сочетания буквенно-числовых вариаций «193 регион» сейчас достигают 1 млн комбинаций. С учетом того, что в одном регионе может быть выдано не более 1,7 млн единиц регистрационных знаков с одним кодом, смена региона на автономерах в Краснодарском крае не предвидится в течение нескольких лет.
Как на Кубани выдают «красивые» автономера.
Автономера с особым сочетанием буквенно-циферных кодов бывают нескольких видов. К ним относятся зеркальные автономера, где встречаются цифры 404, 505, 101, ровные — 800, 700, 500, дублирующие код региона (А193ВС 193), содержащие сочетания трех одинаковых букв (ААА, РРР), содержащие первые девять цифр (001, 002, 003) и три одинаковые цифры (222, 333, 777).
В 2019 году МВД и Минэкономики пришли к соглашению о внедрении концепции продажи «красивых» автомобильных госномеров на открытых аукционах и через Госуслуги. Авторы инициативы предлагали формат присвоения госномера с запоминающимся сочетанием символов через аукцион либо посредством оплаты повышенной пошлины через портал Госуслуг. При этом при перепродаже авто предполагалась повторная оплата спецпошлины.
К 2023 году стало известно, что работа над определением правил и порядком организации торгов не ведется в связи с тем, что законопроект Минэкономики о порядке резервирования за владельцем транспортного средства госномера не был поддержан.
Летом 2023 года депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой возобновить работу в данном направлении. Депутат предложил поручить минфину РФ согласовать проекты нормативных актов о проведении аукционов по продаже автономеров, и запустить систему в 2024 году. По мнению господина Ткачева, такой инструмент позволит пополнять бюджет за счет новых доходов и даст возможность гражданам получить государственные регистрационные знаки «особой» серии.
Тем временем выдача автономеров проводится органами МВД в порядке очереди и получение «красивых» регистрационных знаков остается «делом случая». «Присвоение номерных знаков генерируются автоматически по единой системе для всей страны и не подлежат вмешательству извне», — сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Краснодарского края.
Ковид и санкции: как изменилась выдача госномеров на Кубани.
В 2021 году число продаж иностранных автомобилей на Кубани начало постепенно расти на фоне пандемийного 2020 года. За год показатель увеличился на 22%. Однако по итогам 2022 года продажи резко снизились в связи с введением экономических санкций после начала спецоперации и приостановкой работы ряда производителей на российском райнке. Просадка достигла 59%, согласно данным Автостата.
Несмотря на общее снижение потока иномарок в РФ, Кубань сохранила лидерство по числу продаж легковых автомобилей среди нестоличных регионов. На долю края пришлось 4,7% рынка. В 2023 году рост числа сделок составил уже 74,7%. При этом наибольшим спросом у жителей края пользовались российские и китайские автомобили. На долю региона пришлось уже 38,7% операций.
Несмотря на снижение продаж иномарок в Краснодарском крае, выдача автономеров в регионе осталась на прежнем уровне. В Госавтоинспекции Кубани отметили, что в сравнении с показателями 2021 года, число выданных регистрационных знаков практически не изменилось.
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