Участникам СВО вручили госнаграды и документы на квартиры. Фото, видео

Один из награжденных рассказал, что он отправился в зону СВО с Дальнего Востока. Там у него осталось семья. После он попал в больницу, где после восстановления ему предложили продолжить службу в московском военкомате на более высокой должности. Мужчина согласился. Также ему было предоставлено служебное жилье.