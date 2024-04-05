Стало известно, когда ждать Фестиваль тюльпанов на Елагином острове и сколько цветов на нем покажут

В администрации парка рассказали, что площадь цветников на фестивале в 2024 году составит 4 тысячи метров. На них будет представлено более 50 сортов тюльпанов. А всего к фестивалю было высажено более 200 тысяч луковиц цветов — это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году, и примерно столько же, сколько высаживалось до начала пандемии. Однако тогда количество представленных сортов составляло порядка 130−150.