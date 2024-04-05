В Татарстане увеличили пожизненные выплаты победителям и призерам Олимпиады

Нововведения вступили в силу с 2024 года. Теперь спортсмены с трудовым стажем не менее 20 лет будут получать от 14 до 24,5 тысячи рублей в зависимости от ранга международных соревнований. Всего на эти цели из республиканского бюджета выделили 864 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Минфина Татарстана.