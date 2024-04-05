На следующей неделе в Татарстане потеплеет до +14 градусов

В Казани 6 апреля будет облачно с прояснениями. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 7−12 м/с, ночью возможны порывы до 15 м/с. Также в ночные часы синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя и снега, в том числе мокрого. Температура воздуха составит −2..-4 градуса. Днем осадки не ожидаются, столбики термометров поднимутся до +4..+6 градусов.