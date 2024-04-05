На следующей неделе в Татарстане потеплеет до +14 градусов

В Казани 6 апреля будет облачно с прояснениями. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 7−12 м/с, ночью возможны порывы до 15 м/с. Также в ночные часы синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя и снега, в том числе мокрого. Температура воздуха составит −2..-4 градуса. Днем осадки не ожидаются, столбики термометров поднимутся до +4..+6 градусов.
В Татарстане в субботу ночью возможны дождь и мокрый снег. Температуры понизятся до 0..-5 градусов. Днем существенных осадков не прогнозируется, температура воздуха составит +2..+7 градусов.
В воскресенье, 7 апреля, республика окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления — осадки маловероятны. Ночью температуры ожидаются в пределах 1..4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +6..+11 градусов.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели республика будет находиться под влиянием перемещающихся по северным широтам циклонов. При прохождении атмосферных фронтов будут отмечаться дожди. Температуры воздуха в дневные часы в понедельник составят +7..+12 градусов. Во вторник столбики термометров поднимутся до +9..+14 градусов.