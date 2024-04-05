Первый санитарный субботник проведут в Самаре 6 апреля

Завтра, 6 апреля, в Самаре проведут первый санитарный субботник в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Коммунальщики, сотрудники служб благоустройства, организаций, чиновники, волонтеры будут наводить порядок на улицах, в парках, скверах и т. д.