В Уфе на реке Белой начался ледоход

В этом году большие снега и резкое потепление обусловили очень неспокойный старт весны. Период паводка обещает стать испытанием для жителей, властей и чрезвычайных служб. Как сообщал Башинформ, в преддверии было проработано 150 вариантов прохождения вешних вод. Согласно прогнозу, в Уфе в зону подтопления попадают пять из семи районов Уфы. Сегодня появились участки подтопления отдаленных территорий в Калининском, Дёмском, Октябрьском районах и переливов дорог к садам.