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В Уфе на реке Белой начался ледоход

На реке Белой возле Уфы начался ледоход, передаёт с места события фотокорреспондент «Башинформа».

Весна в этом году опять ранняя — неудивительно, что и вскрытие рек происходит раньше обычного. Чаще всего ледоходы в Уфе проходили в период 8—13 апреля, а поздней весной 2017-го лёд тронулся только 17 апреля.

Надо сказать, что с момента запуска в 2007 году Юмагузинского водохранилища на реке Белой прекратились мощные грохочущие ледоходы и опасные паводки — управление огромным водным резервуаром, как правило, позволяет регулировать стихийные явления.

В этом году большие снега и резкое потепление обусловили очень неспокойный старт весны. Период паводка обещает стать испытанием для жителей, властей и чрезвычайных служб. Как сообщал Башинформ, в преддверии было проработано 150 вариантов прохождения вешних вод. Согласно прогнозу, в Уфе в зону подтопления попадают пять из семи районов Уфы. Сегодня появились участки подтопления отдаленных территорий в Калининском, Дёмском, Октябрьском районах и переливов дорог к садам.

МЧС