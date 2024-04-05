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ВолГУ вошел в рейтинг RankPro лучших вузов мира

Волгоградский госуниверситет стал 587 в рейтинге лучших вузов мира.

В ежегодный рейтинг лучших вузов мира RankPro попал Волгоградский государственный университет. Он занял 587 место в общемировом списке и 245 — в Европе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ВолГУ, в прошлом году позиция была на восемь пунктов ниже, что говорит о развитии и колоссальной работе. Отметим, что всего в список включили двадцать российских вузов.

Университет получил рейтинг 50% по академическим возможностям. Эксперты учитывали численность и педагогический состав. Рейтинг по BC-Index (коммуникабельность и доступность информации) составил 25%. Репутацию вуза оценили в 25%.

— Мы не только развиваем компетенции мирового уровня, но и все эти показатели отражают работу коллектива ВолГУ. Благодарю коллег за активную позицию в развитии вуза! — поделилась ректор ВолГУ Алла Калинина.

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