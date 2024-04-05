ВолГУ вошел в рейтинг RankPro лучших вузов мира

В ежегодный рейтинг лучших вузов мира RankPro попал Волгоградский государственный университет. Он занял 587 место в общемировом списке и 245 — в Европе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ВолГУ, в прошлом году позиция была на восемь пунктов ниже, что говорит о развитии и колоссальной работе. Отметим, что всего в список включили двадцать российских вузов.