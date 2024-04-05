Список ограничений для водителей самокатов расширили в Нижнем Новгороде

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в администрации города, новые правила использования средств индивидуальной мобильности прописаны в соглашении с операторами, предоставляющими услуги по аренде электросамокатов — ООО «ВУШ» и ООО «ЮрентБайк.ру». Соглашение подписано 4 апреля.
В мэрии отметили, что полный запрет на размещение и движение средств индивидуальной мобильности действует в Нижегородском кремле (Нижегородский район), парке «Швейцария» (Приокский район), парке имени 1 Мая (Канавинский район) и Парке культуры и отдыха имени А. С. Пушкина (Советский район).
На улице Большая Покровская от площади Минина и Пожарского до пересечения с улицей Малая Покровская, включая Театральную площадь введен скоростной режим движения 10 км/ч. Еще почти на 100 территориях, преимущественно — в парках, скверах и прогулочных зонах, двигаться можно со скоростью не более 15 км/ч.
Разогнаться до 20 км/ч можно в сквере на проспекте Ильича, Волжской набережной и в парке на Стрелке, на Нижне-Волжской набережной, в лесопарке на Щелоковском хуторе, в сквере вдоль проспекта Гагарина напротив бассейна «Дельфин», частично на улице Культуры и на проспекте 70 Лет Октября.
Если жители заметят нарушения со стороны самокатчиков, они могут обратиться к операторам кикшеринга, указав дату, время события, номер электросамоката и приложив фотографию нарушения. Все самокаты имеют свой внешний идентификационный номер, история каждой поездки сохраняется с указанием времени и маршрута.