Список ограничений для водителей самокатов расширили в Нижнем Новгороде

Разогнаться до 20 км/ч можно в сквере на проспекте Ильича, Волжской набережной и в парке на Стрелке, на Нижне-Волжской набережной, в лесопарке на Щелоковском хуторе, в сквере вдоль проспекта Гагарина напротив бассейна «Дельфин», частично на улице Культуры и на проспекте 70 Лет Октября.