Воронежским школьникам будут преподавать семьеведение с 1 сентября

— Хочу сразу отметить, что это не будет уроком в привычном понимании. Важно, чтобы это был доверительный и деликатный разговор между учителем и детьми с обратной связью, направленный в том числе на формирование позитивного отношения к созданию семьи, — отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.