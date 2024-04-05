Воронежским школьникам будут преподавать семьеведение с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года в школах Воронежской области появится предмет «Семьеведение». Его введут в рамках «Разговоров о важном» или внеклассной работы с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ в пятницу, 5 апреля.
— Хочу сразу отметить, что это не будет уроком в привычном понимании. Важно, чтобы это был доверительный и деликатный разговор между учителем и детьми с обратной связью, направленный в том числе на формирование позитивного отношения к созданию семьи, — отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
Уроки семьеведения включены в план мероприятий в рамках Года семьи, утвержденного правительством РФ. В марте 2024-го Татьяна Голикова поясняла, что курс «Семьеведение» будет проводиться преимущественно для старшеклассников в формате беседы с психологами и историками. Кроме того, урок не подразумевает выставления каких-либо оценок.
В новом учебном году в воронежских школах появятся и другие новые обязательные предметы: уроки технологии и ОБЖ заменят на «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины».