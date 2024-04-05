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Мизулина обратилась в МВД, чтобы проверить треш-стримера из Волгограда

Скандальный треш-стример в прямом эфире оскорбил участников СВО, назвав их «пушечным мясом».

Источник: Волгоградская правда

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила МВД проверить треш-стримера, оскорбившего участников спецоперации. Обращение она опубликовала в телеграм-канале.

«Волгоградский треш-стример в прямом эфире оскорбил участников СВО, назвав их “пушечным мясом”. В своих заявлениях он дошел до дна, сказав о том, что участники СВО “не должны жить”, поскольку “толку от них нет”, — написала Мизулина.

Также автор поста прикрепила видео, на кадрах которого стример во время трансляции заявляет об участниках спецоперации, что «они не нормальные пацаны, а тупое мясо».

Екатерина Мизулина добавила, что уже обратилась в МВД России с просьбой провести проверку этих высказываний.

Добавим, что блогер Прокудин, о котором идет речь, ранее уже попадал в поле зрения полиции. В 2021 году он вел стрим, во время которого ходил по квартире в неадекватном состоянии, а годом позже напал на своих мать и бабушку.

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