Главные новости недели

Патрушев: следы теракта в «Крокусе» ведут к спецслужбам Украины

По логике Патрушева, за терактом стоят США, контролирующие власти Украины и создавшие запрещенное в России и признанное террористическим «Исламское государство».



Турция и Белоруссия решили больше не участвовать в ДОВСЕ

Договор денонсировала Россия, а затем не выполнять его решили и страны НАТО.



Россия перейдет на новую систему оплаты труда бюджетников

Путин заявил, что это сложная работа, она капиталоемкая, но очень нужная.



Банки Киргизии прекратили обслуживание карт «Мир»

При этом возможность переводов между банками России и Киргизии после отключения карт «Мир» сохранится.



Что известно о нападении на губернатора Мурманской области

Мужчина напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Глава региона получил ранение в живот, врачи оценивают его состояние как тяжелое после часовой операции.



На все магазины IKEA в России нашелся арендатор

Маркетплейс «Мегамаркет» займет площади ушедшей IKEA в 14 торговых центрах «Мега».



В РФ изменились правила сдачи экзаменов на водительские права

Для сдачи экзамена на водительское удостоверение в России теперь нужен СНИЛС, а повестка в военкомат не позволит получить права.