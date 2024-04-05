Продажа билетов на летние рейсы «Валдаев» стартовала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Нижегородцы уже могут приобрести билеты на экскурсионные поездки в Городец. Как отметил гендиректор компании «Водолет», это один из самых популярных маршрутов.
На следующей неделе планируется открыть предварительное бронирование мест на «Метеор 120Р» до Ульяновска. По этому направлению судно будет делать остановки в Козьмодемьянске, Чебоксарах и Казани.
Навигация судов на подводных крыльях в регионе начнется в мае. Точная дата будет зависеть от паводковой ситуации.
Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия получат 1 млрд на производство «Валдаев» и «Метеоров».