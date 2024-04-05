Раскопки археологического объекта начались в феврале возле поселка Южная Озереевка. В ходе исследований были обнаружены хозяйственные ямы и каменные фундаменты строений, принадлежащих, вероятно,
Многочисленный инвентарь, сопровождавший погребения, включает сабли, доспехи, украшения и конскую упряжь. Среди уникальных предметов находятся фрагменты костяной накладки лука-седла с изображением воина и птиц, а также нательный крест.
Ученые продолжат изучение всех найденных артефактов, после чего они будут переданы в государственный музейный фонд Российской Федерации. Это исследование позволит более глубоко понять историю этого региона и его жителей в древности, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В Новороссийске нашли древнее захоронение боевых лошадей
В Новороссийске археологи обнаружили могильник эпохи средневековья в рамках исследования древнего поселения и некрополя. Ученые уже изучили площадь памятника в размере 3600 квадратных метров и обнаружили множество интересных артефактов.
Раскопки археологического объекта начались в феврале возле поселка Южная Озереевка. В ходе исследований были обнаружены хозяйственные ямы и каменные фундаменты строений, принадлежащих, вероятно,