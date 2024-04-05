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В Новороссийске нашли древнее захоронение боевых лошадей

В Новороссийске археологи обнаружили могильник эпохи средневековья в рамках исследования древнего поселения и некрополя. Ученые уже изучили площадь памятника в размере 3600 квадратных метров и обнаружили множество интересных артефактов.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Раскопки археологического объекта начались в феврале возле поселка Южная Озереевка. В ходе исследований были обнаружены хозяйственные ямы и каменные фундаменты строений, принадлежащих, вероятно, IV—II вв.екам до нашей эры. В рамках раскопок также были обнаружены 34 индивидуальных и коллективных погребения, совершенные в могильных ямах, каменных ящиках и в форме кремации. Кроме того, найдены захоронения боевых коней.

Многочисленный инвентарь, сопровождавший погребения, включает сабли, доспехи, украшения и конскую упряжь. Среди уникальных предметов находятся фрагменты костяной накладки лука-седла с изображением воина и птиц, а также нательный крест.

Ученые продолжат изучение всех найденных артефактов, после чего они будут переданы в государственный музейный фонд Российской Федерации. Это исследование позволит более глубоко понять историю этого региона и его жителей в древности, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

археология