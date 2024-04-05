В Новороссийске нашли древнее захоронение боевых лошадей

Раскопки археологического объекта начались в феврале возле поселка Южная Озереевка. В ходе исследований были обнаружены хозяйственные ямы и каменные фундаменты строений, принадлежащих, вероятно, IV—II вв. екам до нашей эры. В рамках раскопок также были обнаружены 34 индивидуальных и коллективных погребения, совершенные в могильных ямах, каменных ящиках и в форме кремации. Кроме того, найдены захоронения боевых коней.



Многочисленный инвентарь, сопровождавший погребения, включает сабли, доспехи, украшения и конскую упряжь. Среди уникальных предметов находятся фрагменты костяной накладки лука-седла с изображением воина и птиц, а также нательный крест.



Ученые продолжат изучение всех найденных артефактов, после чего они будут переданы в государственный музейный фонд Российской Федерации. Это исследование позволит более глубоко понять историю этого региона и его жителей в древности, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.