Стало известно, кто из звезд даст концерты в Иркутске 2024

В столице Приангарья на шоу известных артистов можно попасть в любое время года. Кто-то из исполнителей любит приезжать в наш город зимой или осенью, а кто-то весной и летом. В областном центре в этом году уже выступили такие коллективы, как Хор Турецкого, Сурганова и оркестр, музыкант Алексей Архиповский, певица Линда. Расскажем, кто еще из звезд даст концерты в Иркутске 2024.