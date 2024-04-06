Стало известно, кто из звезд даст концерты в Иркутске 2024

В столице Приангарья на шоу известных артистов можно попасть в любое время года. Кто-то из исполнителей любит приезжать в наш город зимой или осенью, а кто-то весной и летом. В областном центре в этом году уже выступили такие коллективы, как Хор Турецкого, Сурганова и оркестр, музыкант Алексей Архиповский, певица Линда. Расскажем, кто еще из звезд даст концерты в Иркутске 2024.
Концерты в Иркутске 2024
АПРЕЛЬ
В апреле концерты в Иркутске 2024 на любой вкус. Так, 8 апреля в Иркутском музыкальном театре большой весенний концерт даст Сергей Трофимов, известный также, как Трофим. «Боже, какой пустяк», «Я скучаю по тебе», «Интернет» — его композиции любимы и популярны, и иркутяне смогут услышать их от автора.
А через несколько дней во Дворце спорта «Труд» популярный юморист и резидент «Камеди Клаб» Андрей Бебуришвили представит свою программу, состоящую из нового и лучшего. А на следующий день — 12 апреля — в «Труде» будут слышны песни группы «Король и Шут». Хиты Михаила Горшенева исполнит его брат — Алексей. Он представит иркутянам проект «Горшенев» и концертную программу «Песни брата».
Сразу два этнических коллектива намерены порадовать иркутян своим творчеством — это 14 апреля этно-рок-группа SHONO и 22 числа Намгар. Обе выступят в Байкал Бизнес Центре. Кстати, там же 21 апреля ждет поклонников юмора и заслуженный артист Геннадий Ветров, который, наверняка, многим запомнился после выступлений в телевизионной программе «Аншлаг».
Исполнительница народных песен и романсов Марина Девятова к 25-летию своего творческого пути приготовила сибирякам акустический концерт «Посидим по-хорошему». Концерт пройдет в ТЮЗе 15 апреля. В конце апреля — 26 числа — российская рок-группа КняZz привезет в Иркутск свою программу «Волшебная книга», в нее войдут все хиты популярного коллектива. А 27 апреля в Байкал Бизнес Центре пройдет вечер Владимира Жданова — 13 лет выступавшего и писавшего песни для коллектива «Бутырка».
Концерты в Иркутске 2024: май
В мае в столицу Приангарья приедет поп-группа THE HATTERS из Санкт-Петербурга. Напомним, артисты исполняют композиции в стиле фолк-рок, поп-рок и др. Сыграют их они для иркутян 10 мая. Также в последний весенний месяц в КДЦ «Орбита» 18 мая будет победитель «Фабрики звезд-6» Арсений Бородин, а 19-го — победительница двух сезонов музыкального проекта «Ты супер!» Диана Анкудинова. Во ДС «Труд» 20 мая играет DS Crew, а на следующий день — 21 мая — группа «Любэ». Николай Расторгуев презентует юбилейный концерт к 35-летию группы.
В ледовом дворце «Айсберг» 21 мая сыпать шутками будет юморист Сергей Орлов, а в клубе «Дикая лошадь» ждут концерт певца Севака Ханагяна (SEVAK) 26 мая. В этот же день в ресторане «Мираж» поет группа «Воровайки». «Закроет» концертный май Ярослав Сумишевский с юбилейным туром «Счастливым быть!». Его выступление пройдет в «Труде» 31 мая.
Концерты в Иркутске 2024: июнь
Концерты в июне начнутся с шоу «Уральские пельмени». Коллектив везет в Иркутск программу «Летнее». Представит ее в «Труде» 2 июня. Два дня спустя здесь же ждут поклонников творчества фолк-рок-группы «Мельница» с ее девятым по счету альбомом «Символ Солнца».
В День России — 12 июня — в КДЦ «Орбита» приедут группы «Краски», «Братья Грим» и другие популярные исполнители 90-х и 2000-х, чтобы исполнить хиты тех лет.
Кстати, в июне в областном центре дают и спектакли с участием столичных артистов. Театр Романа Виктюка покажет постановку «Мастер и Маргарита» 11 июня. А 17 числа иркутяне смогут посмотреть спектакль «Другая жизнь» с Еленой Яковлевой и Борисом Хвошнянским. Оба представления пройдут в Иркутском музыкальном театре.
Концерты в Иркутске 2024: сентябрь
В первый осенний месяц о своих концертах в Иркутске заявило пока не так много артистов. Так, 23 сентября в КДЦ «Орбита» свои хиты исполнит Milana Star — 14-летняя певица и видеоблогер.
А 27 числа в ледовом дворце «Айсберг» выступит Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» с программой «Nautilus Pompilius 40 лет». Это будет большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен «Наутилусов». Организаторы концерта обещают, что исполнение композиций будет сопровождаться высокотехнологичным мультимедийным шоу и эффектной сценографией.
На следующий день в ледовом дворце «Айсберг» своим творчеством будет удивлять и восхищать Полина Гагарина. Как указано на официальном сайте исполнительницы, она везет в Иркутск свое новое шоу «Навсегда».
Концерты в Иркутске 2024: октябрь
9 октября в Иркутске ждут поклонники российской рок-группы «Северный флот». Она появилась на свет в 2013 году после смерти солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. В состав вошли музыканты группы. Сейчас они играют композиции в жанре альтернативного метала, хард-рока и индастриал-метала. У коллектива уже четыре студийных альбома.
Еще в октябре будут ликовать поклонники танцевального искусства. Театр Аллы Духовой TODES везет в наш город новую постановку «Инзэнайт». В этот раз перед зрителями будут оживать картины великих художников. Вечер танца пройдет 14 октября в Иркутском музыкальном театре.
Также на 22 октября был перенесен концерт эстрадной певицы Елены Ваенги из-за ее болезни. Он состоится во Дворце спорта «Труд», а вот 28 октября в музтеатре выступать будет автор и исполнитель Евгений Григорьев, у которого юбилей — 25 лет он выходит на сцену под псевдонимом ЖЕКА. Он исполнит лучшие песни, а также те, что редко звучат на концертах.