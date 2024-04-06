Опубликовано новое расписание основного периода ГИА в Иркутской области

Также согласно новому расписанию 4 июня на ЕГЭ выпускники будут сдавать не только обществознание, но и физику. Сдача информатики и устной части по иностранным языкам пройдёт 7 и 8 июня. Биологию и письменную часть по иностранным языкам выпускники будут сдавать 11 июня. Основной государственный экзамен по географии, информатике и обществознанию перенесён на 10 июня.