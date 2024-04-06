Опубликовано новое расписание основного периода ГИА в Иркутской области

Стало известно обновленное расписание единого государственного экзамена, выпускного экзамена и основного. Теперь выпускники Иркутской области могут пересдать ЕГЭ по одному предмету до окончания приёма документов в высшие учебные заведения. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«В обновленном расписании появились дополнительные даты для проведения пересдач ЕГЭ по всем учебным предметам — 4 и 5 июля. Также скорректированы сроки проведения экзаменов по отдельным предметам, чтобы выпускники успели получить свои результаты ЕГЭ и принять решение о пересдачи», — прокомментировали АиФ-Иркутск в правительстве.
Также согласно новому расписанию 4 июня на ЕГЭ выпускники будут сдавать не только обществознание, но и физику. Сдача информатики и устной части по иностранным языкам пройдёт 7 и 8 июня. Биологию и письменную часть по иностранным языкам выпускники будут сдавать 11 июня. Основной государственный экзамен по географии, информатике и обществознанию перенесён на 10 июня.
Что касается единого госэкзамена и выпускного экзамена для одиннадцатиклассников в резервные дни, то последний день сдачи ЕГЭ по всем предметам пройдет 21 июня.