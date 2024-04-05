Как на «Новочеркасской» и «Московской»: Новые указатели появились на станции «Маяковская» в Петербурге

А чтобы наверняка, информация о выходах и переходах дублируется и на верхних указателях. Они там были всегда, но теперь им просто пририсовали новые обозначения. Только сразу так, не взглянув на настенную табличку, и не поймешь, что это за «1», «2−3» в шестиугольниках, поэтому сначала смотрим по сторонам, а уже потом наверх.