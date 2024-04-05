Как на «Новочеркасской» и «Московской»: Новые указатели появились на станции «Маяковская» в Петербурге

Направо пойдешь — на улицу Марата и к кинотеатру «Художественный» попадешь, налево — к «Галерее» и Московскому вокзалу выйдешь… В петербургской подземке начали появляться новые указатели. Свежие таблички уже установили на «Маяковской», а до этого — на тернистой «Новочеркасской», «Московской», «Площади Ленина». Руководство метро хочет так «пометить» и остальные сложные станции.
— Внедрение отдельных элементов навигации проводится на станциях с двумя и более выходами, — уточнила начальник отдела информационного обеспечения пассажиров Лариса Никишина. — Делается это, чтобы пассажир, выйдя из вагона, мог сразу сориентироваться, в какую сторону ему следовать.
К слову, заплутать под землей могут порой и местные жители, а что уж говорить о приезжих! Помочь всем в выборе пути должны новые настенные таблички — на них пронумерованные выходы (в шестиугольниках) и стрелочки, указывающие направление к ним, а также на переход на другую линию. Там же — улицы, площади, скверы и другие знаковые места-ориентиры: музеи, театры, ТЦ, и вдобавок сразу указаны маршруты наземного транспорта.
А чтобы наверняка, информация о выходах и переходах дублируется и на верхних указателях. Они там были всегда, но теперь им просто пририсовали новые обозначения. Только сразу так, не взглянув на настенную табличку, и не поймешь, что это за «1», «2−3» в шестиугольниках, поэтому сначала смотрим по сторонам, а уже потом наверх.
— На разработку «Маяковской» ушло больше месяца. Были и споры, и различные корректировки, ведь надо было довести до ума, чтобы люди четко знали, куда им выходить, — поясняет Никишина. — В этом году планируем оснастить и другие сложные и загруженные станции, где пассажиры обычно теряются: те же пересадочные узлы «Сенная площадь» — «Спасская» — «Садовая», «Гостиный двор» — «Невский проспект».
Кстати, в метро сами занимались разработкой новой навигации, не привлекая никого со стороны, но во сколько им это обошлось, не говорят — коммерческая тайна.