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Солнце сменится дождями: погода в Крыму на выходные

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается солнечная и сухая погода, в воскресенье будет местами облаяно и дождливо. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 40% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

По его словам, мощное наступление весны не за горами, но произойдет оно не в эти выходные. И хотя незначительные дожди в пятницу станут эхом уходящего из Крыма циклона, все же солнце задержится лишь на субботу.

«В субботу инициативу перехватит область высокого атмосферного давления, которая охватит своим погожим влиянием весь Черноморский бассейн. Соответственно, крымчан ожидает солнечная и сухая погода», — сказал Тишковец.

В ночные часы воздух будет остывать не ниже +5… +10 градусов, а днем можно рассчитывать на +16… +21 или даже +17… +22 градуса, уточнил он.

В воскресенье погода будет похожая, но не везде в Крыму. Облаков в этот день станет чуть больше, а на западе полуострова кое-где даже может заморосить дождь, предупредил метеоролог.

«Температурные показатели ночью +6…+11, а днем за счет натекания облачности и сокращения притока лучистой энергии солнца будет примерно +15… +20, +15… +21 градусов тепла», — прогнозирует специалист.