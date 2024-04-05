Солнце сменится дождями: погода в Крыму на выходные

По его словам, мощное наступление весны не за горами, но произойдет оно не в эти выходные. И хотя незначительные дожди в пятницу станут эхом уходящего из Крыма циклона, все же солнце задержится лишь на субботу.
«В субботу инициативу перехватит область высокого атмосферного давления, которая охватит своим погожим влиянием весь Черноморский бассейн. Соответственно, крымчан ожидает солнечная и сухая погода», — сказал Тишковец.
В ночные часы воздух будет остывать не ниже +5… +10 градусов, а днем можно рассчитывать на +16… +21 или даже +17… +22 градуса, уточнил он.
В воскресенье погода будет похожая, но не везде в Крыму. Облаков в этот день станет чуть больше, а на западе полуострова кое-где даже может заморосить дождь, предупредил метеоролог.
«Температурные показатели ночью +6…+11, а днем за счет натекания облачности и сокращения притока лучистой энергии солнца будет примерно +15… +20, +15… +21 градусов тепла», — прогнозирует специалист.